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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

27.07.2019 16:45
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı. 150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
(İHA)

Gaziantep, Alaca, Güncel

Kaynak: İHA

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