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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangınıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

27.07.2019 17:29
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.
İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı. 150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu.
Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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