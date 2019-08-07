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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.08.2019 20:36
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda 2 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Nurdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale etti.
Vatandaşların destek verdiği çalışmalarda, yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.
Bu arada, yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.

Gaziantep, İtfaiye, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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