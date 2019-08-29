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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

29.08.2019 20:28 Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yelliburun Mahallesi Göçyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kilis Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, bir ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Yangında 1 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştuğu belirtildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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