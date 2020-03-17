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Gaziantep'te otobüs devrildi: 20 yaralı

Gaziantep'te şehir içi yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

17.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:51
Gaziantep 'te şehir içi yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep- Yavuzeli kara yolu otogar kavşağında Emre Duran yönetimindeki 27 ABS 794 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 54 SE 533 ve 27 AER 864 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Duran ve otobüste bulunan 19 yolcu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Gaziantep'te otobüs devrildi: 20 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

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