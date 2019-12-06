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Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir otomobili çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

06.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:08Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı
'te bir otomobili çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Değirmiçem Mahallesi bir otomobili çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çalınan otomobili kısa sürede buldu, aracı çaldığı belirlenen sürücü M.K. ile Y.K, C.V. ve E.S'yi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede direksiyonun alt kısmının açılarak kablolarının dışarı çıkarıldığı ve "düz kontak" tabir edilen yöntemle aracın çalındığı belirlendi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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