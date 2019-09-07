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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

07.09.2019 12:04 Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Işıktaş'ın (54) kullandığı 21 BK 541 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Eşref (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı.
Sürücü ile Eşref Özcan 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Yunus Özcan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Yunus Özcan kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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