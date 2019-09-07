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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Yunus Özcan (34) öldü, 2 kişi yaralandı.

07.09.2019 13:09 Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Yunus Özcan (34) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Ahmet Işıktaş (54) yönetimindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Işıktaş ile yanındaki Eşref Özcan (60) ve Yunus Özcan yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Işıktaş ve Eşref Özcan'ın ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Yunus Özcan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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