Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep
'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydoğdu
yönetimindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis
kara yolunun Bağlarbaşı
mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Nadide Samanoğlu, Remziye ve Ercan Özkesici ile Talha Demir, Samet ve Nazlı Saliha Deliçay
, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Aydoğdu ile Nazlı Saliha Deliçay, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Cenazeler, Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.
Güncel
Kaynak: AA