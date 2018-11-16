Gaziantep'te Otomobil Hırsızlığı Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentteki oto hırsızlıklarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bazı şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları zanlılara ait olduğu belirlenen Küsget Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı araç parçası ve malzeme ele geçirildi.
M.S.A, H.S, Z.H, M.D, A.A, U.K. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Gaziantep