Gaziantep'te otomobil hırsızlığına 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobil ile gezen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çalıntı bir otomobilin Beykent Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin çalıntı aracı fark ederek durdurmak istemesinin ardından otomobildeki 6 kişi araçtan çıkarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şüphelilerden M.C.Ç, atlamak istediği duvar üstünden düşerek iki ayağı kırık olarak yakalandı. Diğer şüpheliler; C.T., M.A.T., Y.M.Ç., S.Ö. ve M.A.D. de kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Polisin araçta yaptığı incelemede otomobilde çalıntı başka bir araca ait plaka takılı olduğunu saptadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Ç, M.A.T. ve S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

- Gaziantep