15.06.2019 16:58
Haberler»Güncel » Haber

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıGAZİANTEP'te kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Budak'ın kullandığı 27 ND 470 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada gelen Mehmet Nuri Özen'in kullandığı 27 S 3751 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:00 BALIKESİR Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu
17:59 Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı
17:59 Acıpayam'da yağmur sele yol açtı
17:58 Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı
17:58 Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da
17:57 Soylu'dan Sultangazi'de esnaf ziyaretleri
17:57 ELAZIĞ Yakaladığı yılana elini ısırttı