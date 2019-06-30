30.06.2019 11:49
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Gaziantep'te otomobil iş makinesine çarptı: 4 yaralı

Gaziantep

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobil, iş makinesine çarptı.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobil, iş makinesine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Gaziantep kent merkezine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Türk Yurdu Mahallesi yakınlarında iş makinesi ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ise vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen Nizip itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerdi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nizip Devlet hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Şehitkamil , Gaziantep , 3. Sayfa

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