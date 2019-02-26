Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 27 SG 236 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.K. ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
K.K. ise buradaki müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Nurdağı, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA