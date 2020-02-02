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Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:42Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen otomobili kentin doğu girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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