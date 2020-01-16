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Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:10
'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesinde çeşitli tarihlerdeki otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Benzer suçlardan kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının camını kırarak girdiği otomobilden hırsızlık yapması yer alıyor.
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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