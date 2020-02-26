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Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

26.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:22Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde otomobilden çanta çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Park halindeki otomobilin karşısındaki güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir zanlının markette alışveriş yapan araç sahibinin görüşünü kapattığı, bu sırada otomobilin açık penceresinden çantayı alıp kaçtığı yer alıyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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