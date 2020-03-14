Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Güncel

Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

14.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:14
Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y'ye (9), Abdullah T. yönetimindeki 27 SV 995 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Vatan Caddesi, Gaziantep, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor Güncel
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi