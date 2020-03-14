Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
14.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:14
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y'ye (9), Abdullah T. yönetimindeki 27 SV 995 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y'ye (9), Abdullah T. yönetimindeki 27 SV 995 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Vatan Caddesi, Gaziantep, Güncel
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