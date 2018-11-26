Gaziantep'te Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Gaziantep
'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Zekeriya K. idaresindeki 27 LC 970 plakalı otomobil, Eyüp Sultan
Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde karşı yönden gelen Engin Çevik'in (24) kullandığı 27 US 962 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Çevik'e ilk müdahaleyi çevrede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri yaptı.
Ambulansla Şehitkamil
Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Zekeriya K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çevik'in cenazesinin, memleketi Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Eyüp,Gaziantep
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:41