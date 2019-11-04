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Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi.

04.11.2019 17:26
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi.
İslahiye- Kilis kara yolunun Yolbaşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Metin Kara (45) ile kuzeni Ahmet Yılmaz'ın (53) cenazeleri hastane morgundan alınarak Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, Kara ve Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Üniversitesi İslahiye Kampüsündeki mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuzenlerin cenazeleri, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Olayda yaralanan Hatice Yılmaz'ın tedavisininse Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği bildirildi.
Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonun çarpışması

Ahmet Yılmaz, Gaziantep, Yolbaşı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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