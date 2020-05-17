Gaziantep'te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğu

Gaziantep'te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğuGAZİANTEP'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağında verilen 6 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluşturdu.

17.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:13
Gaziantep'te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğu
GAZİANTEP'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma yasağında verilen 6 saatlik izin sonrası parklarda yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere bugün dışarı çıkabilmeleri için 6 saatlik izin verildi. Gaziantep'te saat 12.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci defa sokağa çıktı. Parklara gelen vatandaşlardan bazıları spor yaparken, bazıları da arkadaşları ile sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti. Dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, herkesi alınan tedbirlere uymaya davet etti. Gaziantep’te parklarda 65 yaş ve üstü yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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