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Gaziantep'te patlayıcı ele geçirildi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonda patlayıcı ele geçirildi.

27.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:19
Gaziantep'te patlayıcı ele geçirildi
Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonda patlayıcı ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "DAEŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca taşınır vaziyette olan patlayıcı madde ekipmanlarının ve silahların, bazı şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği akabinde ise devam eden soruşturmada 27/03/2020 tarihinde patlayıcı maddeler ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu M.H. adlı şüpheli yakalanmış olup, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Oğuzeli, 3. Sayfa

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