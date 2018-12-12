BOTAŞ'a Ait Boru Hattına Yıldırım Düştü, Mahalleyi Petrol Bastı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

MAHALLEDEKİ EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait ham petrol boru hattına yıldırım düştü. Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

PETROL KOKUSU İLÇEYE KADAR ULAŞTI

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı. Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.