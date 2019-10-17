Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde piyasaya sahte dolar sürdükleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 20:10Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde piyasaya sahte dolar sürdükleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesinde bir evde sahte para basıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri Kazıklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.E ve H.A isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 71 adet 100 dolarlık ve 2 bin 866 adet bir dolarlık banknot ele geçirildi. H.E ve H.A çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:02 Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak
21:56 Kütahya'daki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
21:52 Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü
21:57 HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
21:51 Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
21:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İstediklerimizi aldık, harekata 120 saat ara veriyoruz"
21:43 Şavşat'taki yangının ardından
17.10.2019 22:06:51