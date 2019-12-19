Haberler » Güncel » Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Haber

Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:58 Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı
'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçesi İbrahimli Merkez Amirliğine bağlı Narko Tim ekipleri, Emek Mahallesinde esnafa sahte dolar vermeye çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Vatandaşlardan alınan bilgilerle eşgali belirlenen L.A, Güvenevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda yakalandı.
Üzerinde 1700 sahte Amerikan doları ve 5 bin 320 lira bulunan zanlının, piyasaya 200 dolar sürdüğü tespit edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Prof. dr. seyyal ak: adadaki hayvanların tek tek kontrol edilmesi lazım - Haber
14:40   Rus Büyükelçi Andrey Karlov Ankara'da anıldı - Haber
14:40   İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı - Haber
14:40   Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti - Haber
14:36   TOKİ'den Van'a bin konut - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:48:31