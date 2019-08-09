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Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.08.2019 09:50 Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama
Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerden M.D. ile Ş.Y. sevk edildikleri Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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