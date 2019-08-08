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Gaziantep'te polis sahte paraya karşı uyardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplum destekli polisler, kurbanlık satıcıları ve iş yeri sahiplerini sahte paralara karşı uyardı.

08.08.2019 16:30 Gaziantep'te polis sahte paraya karşı uyardı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde toplum destekli polisler, kurbanlık satıcıları ve iş yeri sahiplerini sahte paralara karşı uyardı.
Kurban pazarlarını ve ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahte paraya karşı kurban satıcılarını ve iş yeri sahiplerini uyarılarda bulundu.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunarak konuyla ilgili hazırladıkları uyarıcı el ilanlarını dağıttı.

Gaziantep, Polis, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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