Gaziantep'te, polis ve jandarmadan bayram öncesi drone'lu trafik denetimi

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekipleri Kurban Bayram öncesi trafik denetimi yaptı, sürücüler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep'te de trafik denetimi yapıldı. Drone'lu denetime İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez de katıldı. Araçları durduran ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren broşürler ile çikolata dağıttı. Araçtaki çocuklara ise ebeveynlerinin trafik kurallarına uymaması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı durdurulan araçlardaki sürücülerin bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları tavsiyesinde bulundu.