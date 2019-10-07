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Gaziantep'te polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.

07.10.2019 22:06Gaziantep'te polise silah doğrultan kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sivil polis ekiplerine silah doğrultan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin otomobilinde av tüfeği bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine gelen sivil polis ekiplerine silah doğrultan şüpheli, daha sonra otomobille kaçmaya başladı.
Aracı takibe alan polis ekipleri, yaklaşık bir kilometrelik takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir av tüfeği ile 10 kutu fişek ele geçiren polis, sürücü H.U'yu gözaltına aldı.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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