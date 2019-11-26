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Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında bir araca çarpan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:40Gaziantep'te polisin
'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında bir araca çarpan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünaldı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli 3 şahıs, kovalamaca sırasında Fikri Paşa Caddesi'ndeki bir araca çarptı. Araçta bulunan 3 zanlı, gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 1 otomatik silah, 1 şarjör ve 9 fişek ile 11,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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