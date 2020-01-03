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Gaziantep'te polisten öğrencilere bilgilendirme

Gaziantep'te, polis ekipleri ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44 Gaziantep'te polisten öğrencilere bilgilendirme
'te, polis ekipleri ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 8 ilk ve orta öğretim kurumunu ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.
592 öğrenciyle temasa geçen ekipler, çocuklara genel güvenlik ve asayiş, suç ve suçla mücadele konularında mağduriyetlerin engellenebilmesi için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.
Polisler ayrıca, bilinçli yaya, trafik kuralları, okul servisi ile yapılan seyahatlerde servis şoförlerinin uyması gereken kurallar konularında da bilgilendirme yaptı.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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