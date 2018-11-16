Gaziantep'te "Prediyabet Okulu" Hizmete Girdi

25 Aralık
Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan "prediyabet okulu" hizmete girdi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulda görev alacak uzman hekim, diyetisyenler, diyabet hemşireleri ve fizyoterapistler öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Baytak, diyabet hastalığının büyük bir sağlık sorunu haline geldiğini belirterek, Türkiye
'de 13,7'ye ulaştığını bildirdi.
Halk arasında gizli şeker olarak bilinen prediyabetin, toplumda görülme sıklığının yüzde 30,8'lere ulaştığını, son 10 yılda obezite ve insülin direncinde büyük artış gözlendiğini kaydetti.
Okulun kurulma amacının prediyabetik ve insülin direnci olan obez hastaları teşhis ederek, gerekli eğitim desteği ile sağlıklarına kavuşturmak olduğunu ifade eden Baytak, pratik ve teorik dersler eşliğinde prediyabetin engellenmesi konusunda eğitimler verdiklerini aktardı.
Diyetisyen Zeynep Özer, hastaların detaylı vücut ölçümleri ve kas güçlerini hesaplayarak, herkesin vücut özelliklerine göre özel diyet verildiğini belirterek, sağlıklı kilo ile prediyabetiyi yeneceklerini vurgladı.
Fizyoterapist Özden Gökçe
de fiziksel aktivite yetersizliği ve yanlış beslenmenin prediyabetin en büyük sebebi olduğuna dikkat çekerek, direnç egzersizleriyle prediyabet ve insülin direncini iyileştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.