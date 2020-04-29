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Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk

Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyrukGAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

29.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:46
Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk
GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu. PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı. Gaziantep’te, PTT önlerinde uzun kuyruk

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, PTT, Güncel, Haber

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