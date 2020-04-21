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Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunlukGAZİANTEP'te, işlem yapmak için geldikleri PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi.

21.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:55
Gaziantep 'te, PTT önlerinde yoğunluk
GAZİANTEP'te, işlem yapmak için geldikleri PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, vatandaşları aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler, birbirlerine çok yakın olan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Gaziantep’te, PTT önlerinde yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, PTT, Güncel
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