Gaziantep'te rehine paniği

Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine paniği hareketli anlar yaşandı.

Gaziantep'te rehine paniği
27.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:53
Gaziantep'te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine paniği hareketli anlar yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şahsı ikna ederken, ailesini ise zarar görmeden kurtardı.

Olay, Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesine 47 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki T.Ö. ailesiyle tartıştı. Tartışma sonucu evin kapısını anahtar ile kilitleyen T.Ö, 3 kişilik ailesini rehin aldı. Ailenin durumu polise ihbar etmesi üzerine ise polisler alarma geçti. Olayın meydana geldiği mahallede yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu ikna edilen T.Ö, kapının kilidini açarak, polise teslim oldu.

T.Ö, gözaltına alınırken, korkulu anlar yaşayan 3 yakını ise ambulansta yapılan tedavinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Haber

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