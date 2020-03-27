Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep?te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı.

27.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:06
Gaziantep?te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Trafikte seyir halinde olan araçlar suya gömülürken, bazı araçlar ise arızalandı.

Gaziantep 'te akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küsget Sanayi Sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek sudan çıkardı. Araçları arızalanan sürücüler ise çekici çağırdı. Belediye ekipleri de rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep?te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

00:31: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:30: Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Haber 00:30: Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haber 00:29: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:27: İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber