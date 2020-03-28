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Gaziantep'te sağanak yağmur sonrası yol ve tarlalar sular altında kaldı

Gaziantep'te sağanak yağmur sonrası yol ve tarlalar sular altında kaldı Gaziantep'te şiddetli yağış nedeniyle köprüler yıkıldı yol ve tarlalar göle döndü.

28.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:26
Gaziantep'te sağanak yağmur sonrası yol ve tarlalar sular altında kaldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te şiddetli yağış nedeniyle köprüler yıkıldı yol ve tarlalar göle döndü. Bölgede dolu etkili olan kesimlerde ise çiçeklenme döneminde bulunan Antep fıstığı, nar gibi bir çok üründe tahribat meydana geldi.
Gaziantep'in Nizip, Yavuzeli ve Karkamış ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Aşırı yağışlar nedeniyle taşan dereler ve sel suları köprüleri yıkılırken yol ve tarım arazilerini göle dönüştürdü. Bir çok araç ve yollarda vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı. Dere yatağına yakın bölgelerdeki evler kullanılmaz hale gelirken tarım arazilerinde ise dikili bulunan ve çiçeklenme dönemindeki nar, antep fıstığı gibi ürünler ise büyük tahribat gördü. Kırsal kesimlerde ise yağmur ile birlikte dolu etkili oldu. dolunun da zararı çiçeklenme dönemindeki tarım ürünlerine oldu.
Yağışın dinmesi ve suların çekilmesiyle birlikte yol ve tarım arazilerinin çamur deryasına dönüştüğü öğrenilirken aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle hasar tespit çalışmalarına Pazartesi günü başlanacağı belirtildi.
Gaziantep'te yaşanan felaket nedeniyle ilk tespitlere göre 3 ilçeye bağlı 15'in üzerindeki mahalledeki ev, araç ve tarlalarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Gaziantep’te sağanak yağmur sonrası yol ve tarlalar sular altında kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Gaziantep'te sağanak yağmur sonrası yol ve tarlalar sular altında kaldı

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