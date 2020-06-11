Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz kebap

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz kebapGAZİANTEP'te kebapçı Nejdet Kılınçoğlu, koronavirüs salgını süresince görev yapan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanına, normalleşme adımlarının atılmasıyla kebap ısmarladı.

11.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:52
Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz kebap
GAZİANTEP'te kebapçı Nejdet Kılınçoğlu, koronavirüs salgını süresince görev yapan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanına, normalleşme adımlarının atılmasıyla kebap ısmarladı.
Gaziantep Kalesi bölgesinde kebapçılık yapan Nejdet Kılınçoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına destek kararı aldı. Kılınçoğlu, kebapçıya gelerek, sağlıkçı olduklarına dair kimlik kartını gösterenlere kebap ısmarladı. Yemek yemeye gelemeyen sağlıkçılara ise kebabı paket yapılarak, çalıştığı yere gönderildi. Koronavirüs salgını döneminde yoğun çalışan sağlıkçılara kebap ısmarlayarak, teşekkür etmek istediğini anlatan Nejdet Kılınçoğlu, "Hem dünya hem de Türkiye olarak çok zor bir süreçten geçtik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten bizim için çok çabaladılar. Biz de bir vefa borcu hissettik. Bu nedenle böyle bir kampanyada bulunduk. Gaziantep'te çalışan tüm sağlıkçılara yani 3 bin kişiye ücretsiz kebap ikram ettik. Allah onlara sağlık sıhhat versin ne yapsak az kalır. Buraya geldiler çok memnun kaldılar. Fotoğraf çektirdik, yemeklerini yediler. Bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Sağlık personeline şu sürecin sonrasında da emeklerini görmek lazım. O nedenle sağlık personellerimize bu şekilde bir ikramda bulunduk" dedi.
Kebapçıya gelerek, yemeklerini yiyen sağlık personeli ise bu süreçte çok çalıştıklarını belirtip, organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduklarını kaydetti. Gaziantep’te, sağlık personeline ücretsiz kebap

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep Kalesi, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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