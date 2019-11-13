Haberler » Güncel » Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek - Haber

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 161 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

13.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:10Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek
'in merkez Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 161 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında 161 öğrencinin umreye gönderilmesi için protokol yapıldı.
Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazanacak.
Vali Davut Gül, imza törenindeki konuşmasında, çocukların kitap okudukça ailelerine, şehrine ve ülkesine faydalı olacağını belirtti.
Şahinbey Belediyesinin 4 yıldır bu proje yolu ile öğrencileri umreye gönderdiğini kaydeden Gül, özellikle gençlerin umreye gitmesinin önemine değindi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirtti.
Bunun için yaklaşık 4 yıldır her ay kitap dağıttıklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Dağıttığımız kitaplardan sınav yaparak dereceye giren öğrencilerimizi umreye gönderiyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız kitap sayısı 4 milyonu aştı. Dağıtımlarımız devam ediyor. Bu ay dağıtacağımız kitap neticesinde dereceye giren 161 öğrencimizi sömestir tatilinde umreye göndereceğiz. Daha önceki çalışmalarda 360 öğrencimizi umreye, 150 öğrencimizi de Bosna Hersek'e göndermiştik. Yine bu tür projelerle öğrencilerimize umre ve yurt dışı ziyaret olanakları sunacağız."

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:49:31