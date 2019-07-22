Haberler» Güncel» Haber

GAZİANTEP'TE SAHTE ALKOL OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince, sahte alkol yapmak için kaçak içki aroması ürettiği belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve 304 kilo içki aroması ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

22.07.2019 16:29
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince, sahte alkol yapmak için kaçak içki aroması ürettiği belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve 304 kilo içki aroması ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde sahte alkol yapmak için kaçak olarak içki aroması üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, üretimin yapıldığı 2 iş yerinin adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilo meşe cipsi, 32 kilo anason tohumu, 142 kilo aktif karbon, 23 bin 30 şişe kapağı, 2,30 kilo içki mayası, 500 boş şişe, 75 turnusol kağıdı, 9 hassas terazi, şeker konsantrasyonu ölçen cihaz, 15 bin 938 etiket, 18 PH sıvıölçer, 304 kilo içki aroması, 2 bin cam tüp, sıvı dolum makinesi ve vakum makinesi ele geçirdi. Malzemelere el konurken, iş yerindeki 1 kişi ise gözaltına alındı. GAZİANTEP'TE SAHTE ALKOL OPERASYONU
Kaynak: DHA
Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:43   James Jeffrey'in Ankara temasları
17:43   İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ'NDE '3.GELECEĞİM SOSYAL BİLİMLER ZİRVESİ' PROGRAMI DÜZENLENDİ 2
17:42   Gaziantep'ten kısa kısa
17:42   "Belediye Mahallemizde Projesi" hayata geçirildi
17:42   Ağrı tedavisinde büyük destek !
17:41   Ulusal UMKE tatbikatının açılışı yapıldı
17:41   Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı