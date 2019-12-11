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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu 14 gözaltı

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu 14 gözaltıGaziantep'te, polisin iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 513 şişe sahte, 193 litre de dökme alkol ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

11.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:51
'te sahte alkol operasyonu 14 gözaltı
Gaziantep'te, polisin iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 513 şişe sahte, 193 litre de dökme alkol ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kentte piyasaya sahte ve kaçak alkol sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda sahte alkol satışı yapılan adresler belirlendi. Polisler, Gaziantep ve Nizip ilçesinde 28 adrese düzenlediği baskında; 513 şişe sahte alkol, 193 litre dökme alkol, 279 paket kaçak sigara, 2 kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtti.
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu 14 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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