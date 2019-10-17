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Gaziantep'te sahte dolara: 2 gözaltı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 2 bin 937 Amerikan doları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 17:22Gaziantep'te sahte dolara: 2 gözaltı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 2 bin 937 Amerikan doları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde H.E.'nin evinde sahte Amerikan dolarları bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada sahte olduğu belirlenen 2 bin 937 dolar ele geçirdi. Sahte paralara el koyan ekipler H.E. ve H.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



Jandarma, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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