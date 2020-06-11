Gaziantep'te, 'sahte döviz' operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te, 'sahte döviz' operasyonu: 10 gözaltıGAZİANTEP'te, piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin 800 sahte dolar ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:50
Gaziantep'te, 'sahte döviz' operasyonu: 10 gözaltı
GAZİANTEP'te, piyasaya sahte döviz sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin 800 sahte dolar ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışanların toplandığı Girne Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 10 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramada sahte 56 bin 800 dolar ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gaziantep’te, ’sahte döviz’ operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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