Gaziantep'te Sahte İçki İmalathanesine Operasyon

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Gaziantep'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenledi.Operasyonda, 3 bin 229 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 3 fiber tank ile çok sayıda etiket, boş şişe, kapak ve alkol karıştırma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.