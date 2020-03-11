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Gaziantep'te sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Gaziantep'te sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine İncilipınar Mahallesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda; 100 litre dökme alkol, 150 litre etil alkol, 43 şişe sahte alkol, 5 litre viski aroması, 865 adet çeşitli marka ve ebatlarda üzerinde değişik markaların bulunduğu boş şişe, 10 bin 500 adet çeşitli markalarda etiket, 170 adet yabancı ülke içki bandrolü, 48 adet TAPDK içki bandrolü, 2 bin içki şişe kapak kapüşonu ile 50 içki kapağı ele geçirildi. Hoşgör Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada ise polisler 450 paket kaçak sigara buldu. Suç unsurlarına el koyan polis, operasyonlarda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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