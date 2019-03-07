Gaziantep'te Sahte İçkiye 3 Tutuklama

Kaynak: DHA

GAZİANTEP'te kaçak içki operasyonunda 3 bin 229 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi. Polisin depoda yaptığı aramada 3 bin 229 litre sahte alkol, 90 litre etil alkol, 3 litre anason, 1000 içki etiketi, bin 116 boş şişe, 2 bin 700 kapak, 3 fiber tank, 1 alkol karıştırma aparatı ele geçirildi. Alkole ve malzemelere el koyan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.- Gaziantep