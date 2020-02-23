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Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonu kapsamında Gaziantep'te 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

23.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:18Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
genelinde eş zamanlı olarak yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonu kapsamında 'te 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Operasyon sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 43 ilçe KOM Grup Amirliği, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkol operasyonu yapıldı. 22 Şubat 2020 Cumartesi günü yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonun Gaziantep ayağına 40 ekip ve 178 personel katıldı. Ekipler, operasyon kapsamında 39 iş yeri adresine baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket gümrük kaçağı sigara ve 82 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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