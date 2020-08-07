Gaziantep'te saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erhan Can, idaresindeki 27 GE 430 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde, İslahiye- Hassa kara yolunun 8'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarına aracını park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 14 ton saman yanarken, tırın dorsesinde hasar oluştu.

Gaziantep’te saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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