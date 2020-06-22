Gaziantep'te sanayi çalışanlarına pandemi önlemi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Corona Virüs'e (COVID-19) karşı kentin ekonomik canlılığını korumak, iş hayatında yaşanacak olası salgın tehdidinin önüne geçmek ve pandemiye karşı çalışan kesimi bilgilendirmek amacıyla yaklaşık 4 aylık süre zarfında gerçekleştirdiği koruyucu...

Gaziantep'te sanayi çalışanlarına pandemi önlemi
22.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:01
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Corona Virüs'e (COVID-19) karşı kentin ekonomik canlılığını korumak, iş hayatında yaşanacak olası salgın tehdidinin önüne geçmek ve pandemiye karşı çalışan kesimi bilgilendirmek amacıyla yaklaşık 4 aylık süre zarfında gerçekleştirdiği koruyucu önleyici tedbirlerle örnek belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşıdı.

Küresel bir sağlık sorunu olarak kısa sürede dünyada etkisini hissettiren Corona Virüs, 11 Mart tarihinden bu güne Türkiye'de tehdit haline dönüşmesiyle hem ulusal hem de bölgesel anlamda bir takım önlemlerin alınmasını beraberinde getirdi. Özellikle virüsün kişisel bakım adına kullanılan dezenfektan ürünlerinin kullanılmaması Gaziantep ekonomisinin can damarı olan sanayi alanlarında çok rahat hareket alanı bulması, hijyen hassasiyetini gerekli kıldı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, salgının ülkeye sirayet ettiği tarihten bu yana ve 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreciyle merkezi hükümet ile koordineli bir şekilde hareket ederek çalışmalarına yön verdi, insan sağlığının korunması için yoğun mesai harcadı.

Salgına karşı ateş ölçümleri yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge gereğince "toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak" ifadelerine uygun hareket ederek kentte huzur ve güveni tesis etmek için denetlemeler yaptı. Ayrıca Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edilerek işçi servislerinin yoğun olarak kullandığı organize sanayi girişindeki alanda ateş ölçümü yapılarak işçinin sağlığı korunma altına alındı.

İşçilere hijyende sürerlilik için sağlık kiti

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yemekhaneler ve çalışma alanlarında da işçilerle yaptığı sohbetinde 1 buçuk metre bırakılması gerektiğini hatırlattı. Büyükşehirce maskelerin yanı sıra eldiven, deterjan, sabun ve sütün bulunduğu "sağlık kitleri" vatandaşlara verilerek hijyene yönelik alışkanlıkların hayati bir önem taşıdığı belirtildi.

Eğitim verildi

1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci çerçevesinde ise sanayicilere ve çalışanlara destek olabilmek amacıyla Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğinde COVID-19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı, 3 gün boyunca "Eğiticinin Eğitimi" adı altında bilgilendirme programı düzenlendi. Ardından 200 bin sanayi çalışanına "COVID-19 Virüsü'nden Korunma Tedbirleri Eğitimi" verildi.

Trendyol'da Gaziantep Butiği dönemi

Öte yandan Gelişen iletişim ve medya teknolojileriyle birlikte dünyanın değişim gösteren şartları ve yeni pazarlama yöntemlerini yakalamak adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde önemli bir iş birliğine imza attı. Büyükşehir, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Trendyol.com Şirketi ile önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçirerek Gazi şehir esnafını e-ticaret dünyasıyla tanıştırdı. Ayrıca esnaf ve tüccarların ürünlerinin Trendyol'un internet sitesi üzerinden satışını yapma imkanı sundu ve son olarak Trendyol Sitesi'nde Gazi şehrin ürünlerinin diğer ürünlerden farklılaşması için "Gaziantep Butiği" adlı yeni bir bölüm kuruldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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