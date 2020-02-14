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Son dakika: Boya ve tiner atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika: Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:38

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Küsged Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor. Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangından gelen ilk kareler:

Son dakika: Boya ve tiner atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Kaynak: DHA


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